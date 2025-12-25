На Харківщині бійці підрозділу РУБпАК «Стрікс» зірвав наступ окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 25 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Російські загарбники намагались пробратися через р. Лозова, однак їх «гаряче» зустріли дрони прикордонників. Унаслідок точної та злагодженої роботи операторів БпЛА ворожий наступ було зірвано та ліквідовано щонайменше дев’ять окупантів, — розповіли у ДПСУ.