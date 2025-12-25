Наслідки російського удару по Чернігову 25 грудня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211096-rashysty-znovu-vdaryly-po-bagatopoverhivci-u-chernigovi-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 грудня, вдень знову завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у Чернігові.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.

Зафіксовано влучання на третьому поверсі, спалахнула пожежа.

Також ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури.

Очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив про одну загиблу людину та трьох поранених, серед них одна дитина.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, російський дрон вдарив по одній із багатоповерхівок у Чернігові. Спалахнула пожежа в одній із квартир.

Крім того, ввечері 23 серпня російський дрон вдарив по дев’ятиповерхівці у Чернігові. У Чернігівській міськраді повідомляють, що наразі міські комунальні служби працюють над тим, щоб тимчасово закрити від опадів дах постраждалого будинку.