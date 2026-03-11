Новини
Наслідки російських авіаударів на Чернігівщині, фото: ДСНС

Російські безпілотники вночі атакували підприємства Чернігівщини, виникли пожежі (ФОТО)

11 бер 2026, 08:46
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 березня, ударили безпілотниками по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Унаслідок ворожих атак виникли пожежі будівель господарського призначення. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки російських авіаударів на Чернігівщині, фото: ДСНС

