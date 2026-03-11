Рашисти за добу втратили 990 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n212540-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-990-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 275 тис. 980 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 11 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 763 танки;

24 тис. 177 бойових броньованих машин;

38 тис. 263 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 680 одиниць РСЗВ;

1 тис. 328 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

349 гелікоптерів;

170 тис. 966 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 403 крилаті ракети;

31 кораблі/катери;

два підводні човни;

82 тис. 791 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 88 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 85 авіаударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 378 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 817 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 96 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове на Дніпропетровщині:

Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка у Запорізькій області:

Козацьке на Херсонщині.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об'єкт ворога.