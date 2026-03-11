Російські загарбники за добу втратили 990 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n212540-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-990-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 275 тис. 980 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 11 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 763 танки;
- 24 тис. 177 бойових броньованих машин;
- 38 тис. 263 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 680 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 328 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 349 гелікоптерів;
- 170 тис. 966 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 403 крилаті ракети;
- 31 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 82 тис. 791 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 88 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 85 авіаударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 378 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 817 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 96 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:
- Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове на Дніпропетровщині:
- Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка у Запорізькій області:
- Козацьке на Херсонщині.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об'єкт ворога.