Рашисты снова атаковали украинские теплоэлектростанции, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n209992-rossiya-atakovala-tes-v-raznyh-regionah-ukrainy-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники знову атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень. Про це сьогодні, 30 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що рашисти атакували Добротвірську ТЕС.