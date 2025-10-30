Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники знову атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.
Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень. Про це сьогодні, 30 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.
Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що рашисти атакували Добротвірську ТЕС.
На Львівщині: Удар по Добротворській ТЕС — пошкодження критичної інфраструктури, пожежа, — зазначив він.
