Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову атакували українські теплоелектростанції, фото:

Росія атакувала ТЕС в різних регіонах України — ДТЕК

30 жов 2025, 10:27
999

Російські загарбники знову атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень. Про це сьогодні, 30 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що рашисти атакували Добротвірську ТЕС.

На Львівщині: Удар по Добротворській ТЕС — пошкодження критичної інфраструктури, пожежа, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів