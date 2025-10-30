Читайте також
В Україні запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії, фото:
Заходи обмеження споживання електроенергії запроваджені в усіх регіонах України внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.
Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Час і обсяг обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 08.00 до 19.00 обсягом від однієї до двох черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 08.00 до 19.00 для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».
Прес-служба ДТЕК повідомляє про запровадження у Києві, а також на Київщині та Дніпропетровщині стабілізаційних графіків відключень.