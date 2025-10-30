В Україні запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії, фото:

Заходи обмеження споживання електроенергії запроваджені в усіх регіонах України внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 08.00 до 19.00 обсягом від однієї до двох черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 08.00 до 19.00 для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Прес-служба ДТЕК повідомляє про запровадження у Києві, а також на Київщині та Дніпропетровщині стабілізаційних графіків відключень.