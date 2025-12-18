Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії

Графіки відключень 19 грудня застосовуватимуть у більшості регіонів — Укренерго

18 гру 2025, 18:54
999

У більшості регіонів України завтра, 19 грудня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — наголошують у компанії.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 19 грудня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу, 17 грудня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів