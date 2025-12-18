В Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії

Ракурс

У більшості регіонів України завтра, 19 грудня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — наголошують у компанії.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 19 грудня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу, 17 грудня.