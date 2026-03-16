«Укренерго» отримало від словацького оператора офіційного листа про припинення аварійної допомоги

Словацька сторона припиняє взаємне надання аварійної допомоги з Україною

Ракурс

НЕК «Укренерго» отримала від словацького системного оператора — компанії SEPS — офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року. Про це сьогодні, 16 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила прес-служба «Укренерго».

Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК «Укренерго» ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства, — наголошують в «Укренерго».

В «Укренерго» запевняють, що це рішення словаків не вплине на ситуацію в українській енергосистемі:

Вкотре наголошуємо, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться. Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК «Укренерго» досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року.

Також в «Укренерго» зазначають, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги не впливає і на комерційний обмін.