Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть Володимиру Путіну послання від Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Словаччини поїде до Росією з місією від влади України.

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть президенту Російської Федерації Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Фіцо також може отримати від Путіна «цінну інформацію» про те, як він бачить завершення війни. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець, передає Marker.

За словами дипломата, наразі багато політиків в Європі підтримують ідею прямих контактів із Москвою щодо війни в Україні. І наразі потрібно контактувати з усіма сторонами, а Європа має бути зацікавлена в участі в мирних переговорах України та РФ.

Як відомо, Фіцо прилетить до Москви 9 травня. Він казав, що не братиме участі у військовому параді, але зустрінеться з Путіним. Країни Балтії та Польща заборонили

Нагадаємо, 2 травня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент України Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном. Глава держави запросив словацького премʼєра до Києва і отримав запрошення відвідати Братиславу. У розмові із Зеленським Фіцо сказав, що Словаччина підтримує членство України в ЄС та «готова ділитися своїм досвідом вступу». Через два дні вони зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

