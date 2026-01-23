Володимир Путін та Стів Віткофф провели переговори в Кремлі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211631-putin-ta-vitkoff-provely-peregovory-v-kremli-scho-vidomo.html

Ракурс

Переговори США та Росії відбулися у Москві у ніч на 23 січня.

У Кремлі російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом. Зустріч тривала понад три з половиною години й заверши лилися вночі. Про це повідомила прес-служба адміністрації президента Росії.

Згодом помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори Путіна з Віткоффом, Кушнером і Грюнбаумом були «конструктивними і гранично відвертими». У Москві наголосили, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто. Російська сторона запевнила, що РФ продовжить вирішувати питання на полі бою, доки не досягнуто врегулювання.

Також у Кремлі підтвердили, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників РФ, США та України.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду, а умови домовленостей щодо України вже окреслені.