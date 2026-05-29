СБУ уразила об’єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214133-sbu-urazyla-centr-fsb-v-rosiyi-vin-navodyv-rakety-y-bpla-po-ukrayini.html

Ракурс

Служба безпеки України уразила важливий об'єкт російських спецслужб у Краснодарському краї РФ.

Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» уразили 16-й центр ФСБ Росії, який займається радіоелектронною розвідкою. Цей пункт управління, розташований у Темрюцькому районі, окупанти використовували для наведення ракет і БпЛА по території України. Також цей об'єкт РФ використовувала для перехоплення сигналів з іноземних супутників. Про це прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Заявляється, що українські дрони змогли вивести з ладу ключові об'єкти центру російської радіоелектронної розвідки.

У спецслужбі наголосили, що такі операції послаблюють можливості ворога контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні.

Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у травні військові Центру спецоперацій «А» СБУ вразили штаб спецпризначенців ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцир-С1», які знаходилися в тимчасово окупованій Генічеській Гірці на Херсонщині.