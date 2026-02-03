Спецпідрозділ «Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих БпЛА літакового типу. Фото:

У 2025 році Центр спецоперацій «Альфа» став лідером серед усіх підрозділів Сил оборони за кількістю знищених ворожих дронів. Минулоріч бійці «Альфи» нейтралізували 2 тис. 220 російських безпілотників. Цей рекорд включає як ударні дрони-камікадзе, так і розвідувальні апарати. Про це 3 лютого прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що спецура знищувала ударні БпЛА типу «Шахед», «Герань», «Ланцет», «Молнія», «Італмас», а також розвідувальні безпілотники типу «Орлан», Zala, «Мерлін», «Скат» тощо.

Крім того, оператори спецслужби успішно знешкоджували ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу «Оріон». Такий один дрон коштує понад 5 млн дол.

В СБ України наголосили, що системна робота підрозділу з перехоплення ворожих БпЛА суттєво послаблює можливості росіян вести розвідку та завдавати нових ударів, а також напряму впливає на безпеку українських міст, оборонних позицій та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 22 січня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Внаслідок влучання були пошкоджені технологічні трубопроводи на причалах. Також пошкоджена низка резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом.