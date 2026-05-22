Законспірований агент РФ наводив удари по Київщині. Фото: СБУ

Агент російської ФСБ коригувала удари ворога по Київській області.

Військова контррозвідка СБУ затримала в столиці законспірованого російського агента з Миколаєва, якого ворожа спецслужба 12 років тримала у «режимі очікування». Його окупанти завербували ще в 2014 році й «законсервували» для подальших завдань. З лютого він готував координати для прицільного ракетного удару росіян по Києву, в тому числі по будинку голови ДСНС. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Також у столиці росіяни наказали збирати дані про публічних осіб, проти яких Росія готувала диверсії та теракти. Це відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України.

Зловмисника затримали в орендованій квартирі у Києві. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці затримали агента російської Федеральної служби безпеки, який коригував удари ворога по локаціях Сил оборони України.