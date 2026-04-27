Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні – численні знеструмлення через негоду

Через негоду знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях України

27 кві 2026, 11:42
999

В Україні через негоду станом на ранок сьогоднішнього дня, 27 квітня, повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Крім того, внаслідок російських дронових атак на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначили в «Укренерго».

Загалом в Україні споживання електроенергії знизилось. Станом на ранок сьогоднішнього дня, 27 квітня, його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін:

  • сонячна погода на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі;
  • також на рівень споживання вплинула значна кількість знеструмлених внаслідок негоди населених пунктів.

Вчора, 26 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,1% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 19 квітня. Причина змін — суттєве похолодання на всій території України.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00, — наголошують в Укренерго". — У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18.00 до 22.00.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів