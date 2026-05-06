Російські обстріли призвели до знеструмлень у трьох областях.

Атаки російських військ призвели до нових знеструмлень у трьох прифронтових регіонах.

Станом на ранок середи, 6 травня, зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися там, де це дозволяють безпекові умови. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

Енергетики поінформували, що загалом споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні о 9.30 його рівень був на 2,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня. Причиною цьому є сонячна погода в усіх областях, а також зменшення обсягу споживання світла із загальної мережі.

Попри це, в «Укренерго» закликали перенести активне енергоспоживання на період з 10.00 до 17.00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Нагадаємо, внаслідок російських атак в Харкові була знеструмлена ядерна установка. Підкритична установка «Джерело нейтронів» у ніч на 12 березня внаслідок атак залишилася без електропостачання. Світла на об'єкті не було до 13 березня, тому він працював на генераторі.