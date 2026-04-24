Наслідки негоди в Україні, фото: ДСНС
Сильний вітер спричинив падіння дерев у кількох регіонах України.
Про це сьогодні, 24 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зокрема, у Білоцерківському районі Київської області такі інциденти сталися у кількох населених пунктах:
- у Білій Церкві дерево впало на припаркований автомобіль Nissan Rogue та спричинило пожежу. Рятувальники швидко ліквідували займання та прибрали дерево;
- на дорозі між Тетієвом і П’ятигорами повалені дерева повністю перекрили рух. Після їх розпилювання проїзд відновлено.
На Житомирщині вчора, 23 квітня, у селі Горбачі Коростенського району через сильний вітер дерево впало на автомобіль швидкої допомоги, який прибув на виклик.
На щастя, усередині нікого не було. Аби відбуксирувати з-під дерева автівку, фахівці ДСНС залучили на допомогу підйомник органів влади. А вже потім розрізали дерево та прибрали його на узбіччя, — розповіли у відомсті.
Крім того, у селищі Народичі того ж району надзвичайники прибрали повалену тополю, яка перекрила рух автотранспорту.
На Вінниччині підрозділи ДСНС 12 разів минулої доби залучалися до ліквідації наслідків негоди.
Зокрема, у Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Хмільницькому районах та Вінниці надзвичайники розчищали автошляхи від повалених поривами вітру дерев, оперативно відновивши рух транспорту, — зазначили у ДСНС.