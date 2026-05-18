Небезпечні погодні умови в Україні 19 травня, карта: Укргідрометцентр

В Україні завтра, 19 травня, очікується погіршення погодних умов у більшості регіонів.

Про це попереджають прес-служба Українського гідрометцентру та ДСНС.

9 травня вдень в Україні, крім заходу, грози, у південних та центральних (крім Вінницької) областей місцями град та шквали 15−20 м/с, — розповіли у Гідрометцентрі. — I рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.