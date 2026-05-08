В Україні в найближчі дні продовжить зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

09−11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10−11 травня і Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — вказано в повідомленні.