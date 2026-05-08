Ракурсhttps://racurs.ua/
У Україні продовжує зберігатися пожежна небезпека
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в Україні в найближчі дні — Гідрометцентр (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n213716-nadzvychaynyy-riven-pojejnoyi-nebezpeky-zberejetsya-v-ukrayini-v-nayblyjchi-dni-gidrometcentr.htmlРакурс
В Україні в найближчі дні продовжить зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
09−11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10−11 травня і Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, на тлі таких погодних умов в останні дні у низці регіонів України спалахнули масштабні лісові пожежі.