В Украине продолжает сохраняться пожарная опасность

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Украине в ближайшие дни — Гидрометцентр (КАРТА)

8 мая 2026, 20:59
В Україні в найближчі дні продовжить зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

09−11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10−11 травня і Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на тлі таких погодних умов в останні дні у низці регіонів України спалахнули масштабні лісові пожежі.

Источник: Ракурс


