Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине зафиксировали новые температурные рекорды, фото:
Новые температурные рекорды зафиксировали в Украине 6−7 мая (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n213712-novye-temperaturnye-rekordy-zafiksirovali-v-ukraine-6-7-maya-infografika.htmlРакурс
В Україні впродовж 6 та 7 травня зафіксували нові температурні рекорди.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цих дат, — зазначили в Гідрометцентрі.
6 травня зафіксовані такі рекордні температури:
- Рівненська область — 29,3°;
- Житомирська область — 29,2°;
- Вінницька область — 29,8°;
- Київщина — 29,9°;
- Чернігівська область — 30,4°;
- Сумська область — 30,2°.
6 травня зафіксовані рекордні температури у таких областях:
- Житомирська область — 27,9°;
- Чернігівська область — 29,4°;
- Сумська область — 31,1°;
- Харківська область — 30,1°.