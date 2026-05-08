Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине зафиксировали новые температурные рекорды, фото:

Новые температурные рекорды зафиксировали в Украине 6−7 мая (ИНФОГРАФИКА)

8 мая 2026, 18:25
999

В Україні впродовж 6 та 7 травня зафіксували нові температурні рекорди.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цих дат, — зазначили в Гідрометцентрі.

6 травня зафіксовані такі рекордні температури:

  • Рівненська область — 29,3°;
  • Житомирська область — 29,2°;
  • Вінницька область — 29,8°;
  • Київщина — 29,9°;
  • Чернігівська область — 30,4°;
  • Сумська область — 30,2°.

6 травня зафіксовані рекордні температури у таких областях:

  • Житомирська область — 27,9°;
  • Чернігівська область — 29,4°;
  • Сумська область — 31,1°;
  • Харківська область — 30,1°.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров