Последствия сегодняшней деятельности человечества мы ощутим после 2060

https://racurs.ua/n133668-globalnoe-poteplenie-segodnya-my-oschuschaem-posledstviya-deyatelnosti-chelovechestva-do-1990.html

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Изменения климата, которые мы наблюдаем сегодня, является результатом деятельности человечества в период до 1990 года.

Последствия сегодняшней деятельности людей мы почувствуем после 2060 года. Об этом руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская заявила в интервью изданию «Буквы».

Соответствующее явление называется «отложенный эффект».

То есть, даже если человечество сейчас прислушивается к ряду лидеров экологического движения, которые призывают уменьшить вдвое выбросы парниковых газов в атмосферу до 2030 года, чтобы иметь шансы естественным путем удержать глобальное потепление в пределах 2°, эффект от этого жители Земли почувствуют далеко не сразу.

Краковская отметила, что в нынешний объем выбросов украинской промышленности в атмосферу на 60% ниже, чем был до 1990 года.

Напомним, американские ученые установили, на какую геологическую эпоху прошлого станет похожим климат на Земле в результате глобального потепления.