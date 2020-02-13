Глобальное потепление: сегодня мы ощущаем последствия деятельности человечества до 1990 года — климатологhttps://racurs.ua/n133668-globalnoe-poteplenie-segodnya-my-oschuschaem-posledstviya-deyatelnosti-chelovechestva-do-1990.htmlРакурс
Изменения климата, которые мы наблюдаем сегодня, является результатом деятельности человечества в период до 1990 года.
Последствия сегодняшней деятельности людей мы почувствуем после 2060 года. Об этом руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская заявила в интервью изданию «Буквы».
Соответствующее явление называется «отложенный эффект».
То есть, даже если человечество сейчас прислушивается к ряду лидеров экологического движения, которые призывают уменьшить вдвое выбросы парниковых газов в атмосферу до 2030 года, чтобы иметь шансы естественным путем удержать глобальное потепление в пределах 2°, эффект от этого жители Земли почувствуют далеко не сразу.
Краковская отметила, что в нынешний объем выбросов украинской промышленности в атмосферу на 60% ниже, чем был до 1990 года.
Напомним, американские ученые установили, на какую геологическую эпоху прошлого станет похожим климат на Земле в результате глобального потепления.