Рис в Камбодже, фото: Mark Stone/University of Washington

Ракурс

Потепление приводит к повышению уровня мышьяка в зернах риса.

К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона в результате проведенных над рисом экспериментов, сообщает пресс-служба вуза.

Мышьяк является элементом земной коры и в очень малом количестве присутствует в воде, почве и воздухе. Посевы поглощают мышьяк по мере своего роста.

На самом деле рис — не единственная пища, содержащая мышьяк. Он также содержится в овощах, фруктах и ​​многих других продуктах.

Ученые сравнили уровень поглощения мышьяка рисом при четырех различных температурных условиях. Некоторые растения выращивали в нормальных условиях для американского штата Калифорния — в среднем за день 25° С.

Другие выращивались при температуре, которая отражала различные потенциальные уровни потепления для этого региона до конца XXI века: 28° C, 30,5° C и 33° C. Температура в ночное время была на 2° C холоднее, чем днем ​​для всех растений.

С повышением температуры ученые заметили усиление поглощения мышьяка в каждой части растения, за котороым они следили — включая рисовые зерна.

Для стебля и листьев наблюдается четкий шаг вперед в концентрации мышьяка по мере повышения температуры, — подчеркивают исследователи. — Что касается зерна, то самая высокая температура подвергала растения настолько большому стрессу, что они не образовывали никаких зерен. Но два других прогноза повышения температуры показывают аналогичное увеличение содержания мышьяка в рисовых зернах.

Концентрация мышьяка в зерне между низкотемпературными и высокотемпературными вариантами увеличилась более чем в три раза, — отмечают ученые.

Некоторые формы мышьяка более токсичны, чем другие. Сейчас ученые работают над тем, чтобы разработать метод, который позволил бы им увидеть, какие формы мышьяка есть в разных частях растения. Таким образом они смогут получить лучшую картину любых потенциальных рисков для здоровья людей.

Мышьяк во всех формах плох для нас, и для растений это также плохо, — подчеркивают исследователи.

