Жара представляет угрозу жизни и здоровью людей

https://racurs.ua/n201974-vysokaya-temperatura-ubivaet-preimuschestvenno-molodej-uchenye.html

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Поширеною є думка, що люди похилого віку піддаються особливому ризику померти від сильної спеки в умовах потепління на планеті.

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Проте нове дослідження смертності в Мексиці, проведене ученими з Кліматичної школи Колумбійського університету (США), перевертає це припущення з ніг на голову, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідження показало, що 75% смертей, пов’язаних зі спекою, припадає на людей віком до 35 років — значна частина з них у віці від 18 до 35 років, тобто саме та група, котра, як можна було б очікувати, мала б бути найбільш стійкою до спеки.

Це несподіванка. Це фізіологічно найстійкіші люди в популяції, — наголошують учені.

Дослідники обрали для дослідження Мексику, оскільки там збирають дуже детальні географічні дані про смертність і добові температури.

Дослідники дійшли своїх висновків, співвіднісши надмірну смертність — тобто кількість смертей вище або нижче середнього рівня — з температурою за так званою «шкалою вологого термометра», яка вимірює посилений вплив тепла в поєднанні з вологістю.

Аналіз показав, що:

з 1998 по 2019 рік у країні від спеки щорічно помирало близько 3,3 тис. людей;

з них майже третина припадала на людей у віці від 18 до 35 років — цифра, яка не співмірна з кількістю людей у цій віковій категорії;

також дуже вразливими є діти до п’яти років, особливо немовлята;

як не дивно, найменше смертей від спеки припало на людей віком від 50 до 70 років.

На думку учених, це може бути пов’язано з кількома факторами:

молоді люди частіше працюють на відкритому повітрі, в тому числі в сільському господарстві та будівництві, а отже, більш схильні до зневоднення та теплового удару. Те ж саме стосується і виробництва в приміщеннях, де немає кондиціонерів. Молодь, як правило, перебуває на нижчих щаблях ієрархії і виконує левову частку важкої роботи з негнучким графіком;

молоді люди також більш схильні до участі у важких видах спорту на свіжому повітрі;

попередній окремий аналіз, проведений мексиканськими дослідниками, показав, що у свідоцтвах про смерть чоловіків працездатного віку частіше вказуються екстремальні погодні умови, ніж у свідоцтвах про смерть інших груп.

Дещо меншою несподіванкою стала вразливість немовлят і маленьких дітей:

відомо, що їхній організм швидко поглинає тепло, а здатність потіти, а отже, охолоджуватися, ще не до кінця розвинена;

їхня імунна система також все ще розвивається, що може зробити їх здобиччю хвороб, які стають більш поширеними в умовах вологої спеки, включаючи трансмісивні та діарейні захворювання.

Використовуючи ті ж самі щоденні дані про температуру і смертність, дослідники виявили, що літні люди помирали переважно не від спеки, а від помірного холоду (Мексика — переважно тропічна і субтропічна країна, але має багато кліматичних зон, зокрема високогірні райони, де може бути відносно прохолодно).

Крім усього іншого, літні люди, як правило, мають нижчу температуру тіла, що робить їх більш чутливими до холоду. У відповідь на це вони можуть бути схильні залишатися в приміщенні, де легше поширюються інфекційні захворювання, — зазначають дослідники.

Водночас учені наголошують — попри всю увагу, яку приділяють небезпекам глобального потепління, масштабні дослідження показали, що холод, а не спека, наразі є головною причиною смертності, пов’язаної з температурою, у світі, зокрема і в Мексиці.

Однак частка смертей, пов’язаних зі спекою, зростає щонайменше з 2000 року, і ця тенденція, як очікується, збережеться і надалі.

Ми прогнозуємо, що з потеплінням клімату смертність від спеки зростатиме, і найбільше постраждає молодь, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert