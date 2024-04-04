Из-за изменения климата террористам приходится перебираться в другие места

https://racurs.ua/n194036-izmeneniya-klimata-povliyali-na-terroristov-uchenye.html

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Зміни клімату сприяють змінам місця терористичної діяльності.

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Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Аделаїди (Австралія), котрі проаналізували діяльність терористів у Індії за період з 1998 по 2017 роки — часу, протягом якого було зафіксовано 9 тис. 96 терористичних інцидентів, а середня температура у країні досягла рекордно великих показників, повідомляє прес-служба вишу.

Аналіз вказує на те, що кліматологічні змінні — температура, опади та висота над рівнем моря — відносяться і до змінних в моделях терористичної діяльності, — наголошують учені.

Так, учені встановили, що в той час як міста все більше зростають у щільності населення, особливо в просторах зі сприятливим кліматом, деякі більш віддалені райони, які колись використовували екстремісти, через зміни клімату взагалі стали непридатними для проживання, змушуючи групи екстремістів емігрувати в інші локації або зміна їх активності набула сезонного характеру.

Це стосується усіх форм екстремістської діяльності, зокрема зміни клімату призводять і до зміщення місць навчання терористів.