Из-за войны в Иране в мире уменьшились выбросы CO2, фото: PxHere

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У 2026 році глобальні викиди вуглецю від спалювання викопного палива, як прогнозується, зменшаться на 0,4% - завдяки розширенню сонячної та вітрової енергетики, а також конфлікту в Ірані.

Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження Global Carbon Project.

Очікується, що за результатами 2026 року:

викиди вуглекислого газу (CO2) від спалювання викопного палива становитимуть 38,2 млрд тонн;

викиди від нафти зменшаться на 1,9% - ймовірно, це короткострокова реакція на енергетичний шок, спричинений конфліктом в Ірані;

проте, оскільки викиди, пов’язані зі зміною землекористування (наприклад, вирубкою лісів), дещо зростуть, загальний обсяг викидів CO₂ за рік все-одно зросте і становитиме 43,3 млрд тонн — порівняно з 42,8 млрд тонн минулого року. Це обумовлено збільшенням викидів від торф’яних пожеж (майже повністю спричинених діяльністю людини) і деградацією лісів у Південно-Східній Азії, пов’язаних з більш сухими умовами, пов’язаними з настанням умов Ель-Ніньо.

Зменшення викопного CO2 викиди надихають, але скорочення, частково спричинене геополітичними потрясіннями, не є стійким кліматичним рішенням, — наголошує професор П'єр Фрідлінгштейн з Університету Ексетера (Британія), який керував дослідженням. — Довгостроковою відповіддю залишається швидке впровадження технологій чистої енергії.

Зазначається, що хоча світовий попит на енергію продовжує зростати, дві третини цього приросту покриваються за рахунок збільшення обсягів сонячної та вітрової енергії, а також електромобілів. Однак темпи зростання частки чистої енергії поки що недостатні для стійкого скорочення глобальних викидів CO2 від спалювання викопного палива.

Джерело: EurekAlert