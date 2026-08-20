Лесные пожары будут поражать все большие территории в Европе

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Все більш спекотні, посушливі та вітряні умови можуть суттєво розширити територію, уражену лісовими пожежами по всій Європі.

Про це свідчать результати дослідження учених з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату (Німеччина), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що:

в разі сценарію низьких викидів парникових газів SSP1−2.6, який передбачає досягнення нульових викидів CO2 та обмеження глобального потепління на рівні нижче 2 °C, до кінця століття щорічно вигоратиме приблизно на 39% більше земель, ніж у середньому сьогодні;

за сценарієм високих викидів (SSP3−7.0), за яким викиди продовжують зростати і до 2100 року приблизно подвояться порівняно з нинішнім рівнем, що призведе до глобального потепління на 2,8−4,6 °C, цей показник становитиме близько 192%.

Це дослідження з’явилося на тлі ще одного сильного сезону лісових пожеж у Європі. За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS), станом на 12 серпня 2026 року в ЄС згоріло близько 550 тис. гектарів, що приблизно в два з половиною рази перевищує 20-річний середній показник за цей момент року.

Учені наголошують, що ці пожежі показали як швидко спекотні, сухі та вітряні погодні умови можуть виснажити пожежників та їхні ресурси. Ситуацію можна покращити інвестиціями в боротьбу з лісовими пожежами, але лише до певної міри:

Якщо Європа збільшить інвестиції в боротьбу з лісовими пожежами — підготовку пожежних бригад, належне обладнання, ефективну координацію тощо — наші прогнози показують, що це може мати значний вплив. Але якщо пожежі стануть справді екстремальними, наша здатність їх стримувати може вичерпатися, і ми ще не знаємо, де саме знаходиться ця межа.

Дослідники зазначають, що нещодавні рекордні пожежі чітко показали, що в цьому питанні не можна просто екстраполювати досвід минулого.