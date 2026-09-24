Телескоп Hubble приступил к поиску давно исчезнувшей сверхновой звезды. Фото:

https://racurs.ua/n216444-teleskop-hubble-nachal-poisk-davno-propavshey-sverhnovoy-zvezdy-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп Hubble досягнув вражаючого рубежу.

Нещодавно, 19 вересня, «Габбл» здійснив 200 тис. обертів навколо Землі. Його новий знімок того дня дозволив вченим повернутися до пошуків передбачуваного «повернення» давно зниклої наднової зірки, що може допомогти краще зрозуміти розширення Всесвіту. Про це повідомляється на сайті NASA.

Астрологи почали досліджувати масивну групу галактик MACS J0417, яка розташована ліворуч від центру нової світлини від «Габбла». Ця гравітаційна лінза, як потужне збільшувальне скло, викривляє та посилює світло від об'єктів, що знаходяться далеко позаду неї.

Зазначається, що завдяки цьому ефекту астрономи сподіваються знову побачити наднової зірку на ім’я Афіна. Цю наднову вперше виявив космічним телескопом «Джеймс Вебб» у 2025 році. Очікується, що наднова має з’явитися у проміжку віднині й до початку березня 2027 року.

У NASA наголосили, що ретельне відстеження моменту появи наднової Афіни є критично важливим для науки. Ця інформація дозволить уточнити швидкість розширення Всесвіту — фундаментальну величину, яка описує, як швидко він збільшується в розмірах.

Нагадаємо, у лютому комічний телескоп «Хаббл» зробив знімок галактики JO204, розташованої на відстані майже 600 млн світлових років від Землі. Вона класифікується як галактика-«медуза» через яскраві газові щупальця, що простягаються від її центральної частини.