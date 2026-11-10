Верховная Рада поддержала законопроект для присоединения Украины к единой зоне платежей в евро. Фото:

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Верховна Рада зробила крок до приєднання України до Єдиної зони платежів у євро.

У вівторок, 10 листопада, український парламент ухвалив за основу проект закону № 16137. Документ у першому читанні підтримали 260 народних депутатів. Нові правила діяльності інвестиційних фондів будуть приведені відповідно до стандартів Європейського Союзу. Про це ВРУ повідомила у Telegram.

Верховна Рада підтримала законопроекти, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приєднання до SEPA дозволить українцям швидше та дешевше переказувати гроші в євро між країнами-учасницями, зменшить банківські комісії та спростить міжнародні платежі. Також документ посилює контроль за прозорістю та доброчесністю власників фінустанов.

Раніше представник України при Євросоюзі Тарас Качка заявляв, що після ухвалення законів процес приєднання українських банків до SEPA триватиме близько півтора року.

Нагадаємо, 10 листопада народні депутати 247 голосами підтримали проект закону № 15056, який має посилити відповідальність за підкуп іноземних посадовців. Законопроект дозволить звести норми чинного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях.