Верховная Рада одобрила обложение НДС посылок стоимостью до 150 евро. Фото:

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Верховна Рада схвалила оподаткування ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.

У четвер, 15 вересня, парламент ухвалив законопроект № 16051−1, який змінює Податковий кодекс України. Документ пропонує запровадити податок на додану вартість на товари, які купують через іноземні маркетплейси. За проект закону в другому читанні проголосували 252 народні депутати. Троє виступили проти. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Зокрема, новий закон скасовує звільнення від ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять до України міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються податком на додану вартість.

Передбачається, що у разі вартості покупки до 150 євро, то ПДВ нараховуватиме й сплачуватиме сам маркетплейс.

Без ПДВ залишаться безоплатні посилки між фізичними особами до 45 євро, а також окремі товари для енергетики й оборони.

У Кабінеті міністрів України очікують, що скасування пільги на посилки щороку приноситиме бюджету понад 10 млрд грн. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Нагадаємо, 12 жовтня Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон, який наближає українське трудове законодавство до стандартів ЄС. Документ запроваджує систему вимог щодо безпеки і здоров’я працівників та регулярне оцінювання роботодавцем ризиків, які можуть виникнути на робочому місці.