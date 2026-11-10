Верховная Рада усилила ответственность за подкуп иностранных чиновников. Фото:

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Верховна Рада посилила відповідальність за підкуп іноземних посадовців.

У вівторок, 10 листопада, народні депутати 247 голосами підтримали проект закону № 15056, який має посилити відповідальність за підкуп іноземних посадовців. Законопроект дозволить звести норми чинного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях. Про це повідомлялося в трансляції засідання ВРУ.

Приєднання до Конвенції відкриває можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів і є важливим кроком наближення України до стандартів ОЕСР та ЄС, — зазначила прес-служба Верховної Ради в Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк наголосив у соцмережах, що ухвалення законопроекту важливе для участі України в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як відомо, ОЕСР — це міжнародна організація, яка обʼєднує держави з ринковою економікою і має на меті сприяти економічному зростанню, високому рівню життя, фінансовій стабільності, розвитку міжнародної торгівлі та зниженню бідності.

Нагадаємо, 9 листопада арезидент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується повернення декларування для співробітників Служби безпеки України. Глава держави визначив документ як невідкладний.