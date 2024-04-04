Последствия российского ракетного удара по Харьковщине, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n194035-na-harkovschine-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-pogib-traktorist-foto.html

Ракурс

На Харківщині сьогодні, 4 квітня, внаслідок російського ракетного удару загинув працівник сільгосппідприємства, ще двоє людей поранені.

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Про це на своїх Фейсбук-сторінках повідомляють поліція Харківщини та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що рашисти о 12.47 вдарили ракетою по ділянці між селами Березівка та Коротич Харківської області. Ворожий боєприпас влучив в ґрунт. Поруч обробляли землю працівники сільгосппідприємства.

Внаслідок обстрілу:

загинув чоловік 1987 року народження, який перебував у тракторі;

поранення отримали 21-річний і 55-річний чоловіки, їх госпіталізували;

пошкоджені три сільгоспмашини.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.