Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Харьковщине, фото: Олег Синегубов
На Харьковщине в результате российского ракетного удара погиб тракторист (ФОТО)https://racurs.ua/n194035-na-harkovschine-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-pogib-traktorist-foto.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 4 квітня, внаслідок російського ракетного удару загинув працівник сільгосппідприємства, ще двоє людей поранені.
.
Про це на своїх Фейсбук-сторінках повідомляють поліція Харківщини та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що рашисти о 12.47 вдарили ракетою по ділянці між селами Березівка та Коротич Харківської області. Ворожий боєприпас влучив в ґрунт. Поруч обробляли землю працівники сільгосппідприємства.
Внаслідок обстрілу:
- загинув чоловік 1987 року народження, який перебував у тракторі;
- поранення отримали 21-річний і 55-річний чоловіки, їх госпіталізували;
- пошкоджені три сільгоспмашини.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.