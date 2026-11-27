Последствия удара российского дрона в Харькове 27 ноября, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217680-rossiyskiy-fpv-dron-udaril-po-azs-v-harkove-troe-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, близько 07.45 атакували FPV-дроном, керованим за допомогою оптоволоконного каналу зв’язку, автозаправну станцію в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок російської атаки постраждали троє людей:

72-річний чоловік, який працює оператором АЗС, 36-річний чоловік та 52-річна жінка;

усі постраждалі зазнали гострої реакції на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).