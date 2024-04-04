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Наслідки російського ракетного удару по Харківщині, фото: Олег Синєгубов
На Харківщині внаслідок російського ракетного удару загинув тракторист (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194035-na-harkivschyni-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-zagynuv-traktoryst-foto.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 4 квітня, внаслідок російського ракетного удару загинув працівник сільгосппідприємства, ще двоє людей поранені.
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Про це на своїх Фейсбук-сторінках повідомляють поліція Харківщини та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що рашисти о 12.47 вдарили ракетою по ділянці між селами Березівка та Коротич Харківської області. Ворожий боєприпас влучив в ґрунт. Поруч обробляли землю працівники сільгосппідприємства.
Внаслідок обстрілу:
- загинув чоловік 1987 року народження, який перебував у тракторі;
- поранення отримали 21-річний і 55-річний чоловіки, їх госпіталізували;
- пошкоджені три сільгоспмашини.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.