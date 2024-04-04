Рашисти відкрили школу поліцаїв в окупованому Маріуполі

Російські загарбники відрили поліцейську школу в Маріуполі, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/ua/n194034-rashysty-vidkryly-shkolu-policayiv-v-okupovanomu-mariupoli.html

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Російські загарбники відкрили черговий міліцейський навчальний заклад у зруйнованому українському Маріуполі.

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Про це сьогодні, 4 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що філія академії мвс рф у Маріуполі розпочне навчання поліцаїв 1 вересня й розрахована на 400 студентів. При цьому у закладі буде факультет, який готуватиме службовців для спецслужб.

Росіяни — типова поліцейська країна, де працювати на службі кремля єдиний варіант мати перспективу в житті. Саме тому ворог й відкриває цю філію, аби набрати туди українців й перевиховати їх в псів режиму, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такими діями рашисти також ігнорують міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об'єднань.