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Ракурс
Російські загарбники відрили поліцейську школу в Маріуполі, фото: «Коммерсантъ»

Рашисти відкрили школу поліцаїв в окупованому Маріуполі

4 кві 2024, 16:38
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Російські загарбники відкрили черговий міліцейський навчальний заклад у зруйнованому українському Маріуполі.


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Про це сьогодні, 4 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що філія академії мвс рф у Маріуполі розпочне навчання поліцаїв 1 вересня й розрахована на 400 студентів. При цьому у закладі буде факультет, який готуватиме службовців для спецслужб.

Росіяни — типова поліцейська країна, де працювати на службі кремля єдиний варіант мати перспективу в житті. Саме тому ворог й відкриває цю філію, аби набрати туди українців й перевиховати їх в псів режиму, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такими діями рашисти також ігнорують міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об'єднань.

Закликаємо, міжнародні правові інституції звернути увагу на черговий російський злочин проти людяності. А місцевим колаборантам нагадаємо про неминучість відповідальності за скоєні злочини проти держави, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про порушення окупантами міжнародних прав до відповідного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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