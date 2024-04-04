Рашисты открыли школу полицаев в оккупированном Мариуполе

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Российские захватчики отрыли полицейскую школу в Мариуполе, фото: «Коммерсантъ»
Рашисты открыли школу полицаев в оккупированном Мариуполеhttps://racurs.ua/n194034-rashisty-otkryli-shkolu-policaev-v-okkupirovannom-mariupole.htmlРакурс
Російські загарбники відкрили черговий міліцейський навчальний заклад у зруйнованому українському Маріуполі.
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Про це сьогодні, 4 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що філія академії мвс рф у Маріуполі розпочне навчання поліцаїв 1 вересня й розрахована на 400 студентів. При цьому у закладі буде факультет, який готуватиме службовців для спецслужб.
Росіяни — типова поліцейська країна, де працювати на службі кремля єдиний варіант мати перспективу в житті. Саме тому ворог й відкриває цю філію, аби набрати туди українців й перевиховати їх в псів режиму, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що такими діями рашисти також ігнорують міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об'єднань.
Закликаємо, міжнародні правові інституції звернути увагу на черговий російський злочин проти людяності. А місцевим колаборантам нагадаємо про неминучість відповідальності за скоєні злочини проти держави, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про порушення окупантами міжнародних прав до відповідного чат-бота.