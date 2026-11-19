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Сили оборони знову вразили Керченський міст, фото: Генштаб ЗСУ
«Нептун» б'є по символу — Генштаб підтвердив нове ураження Керченського мостуhttps://racurs.ua/ua/n217520-neptun-bie-po-symvolu-genshtab-pidtverdyv-nove-urajennya-kerchenskogo-mostu.htmlРакурс
Берегові ракетні комплекси ВМС ЗС України «Нептун» в ніч на сьогодні, 19 листопада, завдали чергового удару ракетами по незаконно збудованому Керченському мосту.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що цей міст — це головна сухопутна артерія, якою російська армія постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. Росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він «недосяжний» та «невразливий».
У «Нептуна» з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту рф крейсера «Москва». Тепер «Нептуни», та інша українська зброя, ставлять свої крапки на мосту, яким окупанти тримаються за Крим, — наголошують у Генштабі.
Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів:
- 15 листопада — через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області;
- 14 листопада — через Міуський лиман в районі Лакедемонівки у Ростовській області.
Кожен виведений з ладу міст — це довші об’їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій, — додали у Генштабі.