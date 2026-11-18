РФ відновила рух потягів Кримським мостом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217487-rosiya-vidnovyla-ruh-potyagiv-krymskym-mostom-foto.html

Ракурс

Російські поїзди знову почали рухатися залізничною частиною Кримського мосту.

Окупанти частково відновили логістичне сполучення через Керченську протоку. Рух потягів Кримським мостом відновлено після того, як Україна завдала ударів по незаконно збудованому об'єкту. Про це 18 листопада український моніторинговий OSINT-проект Exilenova+ повідомив у Telegram.

У мережі вже з’явилися кадри знищеної автомобільної частини Кримського мосту зблизька. На фото видно, що поїзд рухається залізничною частиною Кримського мосту після атаки. Можна помітити відсутність відсутність арки та дорожнього прольоту автомобільної частини мосту.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст. По автомобільній частині били безпілотники «Паляниця», а ракети «Нептун», дрони «Рута» та БпЛА FP-5 атакували залізничну. Ракетами «Фламінго» українські військові керували до останніх секунд польоту. Внаслідок атаки із прольотів та залізна арка були зруйновані та впали у воду.