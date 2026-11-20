Експерти спрогнозували тривалість ремонту Кримського мосту. Фото:

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Ремонт пошкодженого Кримського мосту через Керченську протоку може зайняти майже два роки.

Два роки — це реалістичний термін для відновлення руху через цей міст. Однак ремонтні роботи можуть бути ускладнені через ступінь пошкодження опор або нові українські атаки. Про це заявив професор цивільного та екологічного інжинірингу Університету Халіфа в Абу-Дабі Андреас Каппос, передає The New York Times.

А інженер-консультант Дональд О. Дузенберрі розповів, що росіянам навіть розчистити уламки буде складно. І наголосив, що пошкоджений арочний проліт має складнішу конструкцію, ніж стандартні елементи мосту, які можна відносно легко замінити.

А в тому разі, якщо пошкоджені й опори мосту, то відновлення споруди стане ще складнішим. На думку експерта, РФ може виділити великі гроші на відновлення мосту, бо він має стратегічне та символічне значення для диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 17 листопада провели масовану атаку на незаконно збудований Кримський міст. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничну гілку та зруйновано проліт автомобільної частини мосту. Одна з металевих арок впала у море. А вночі 19 листопада українські військові завдали повторного удару по переправі й уразили залізничне полотно.