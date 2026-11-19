Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін був розлючений на Володимира Зеленського через удар по Кримському мосту. Фото:

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Глава РФ Володимир Путін був розлючений на президента України Володимира Зеленського через атаку на Керченський міст.

Про це після саміту у Китаї заявив президент США Дональд Трамп у розмові з журналістом телеканалу NBC News. Про це повідомив сам кореспондент Гейб Гутьєррес.

За його словами, він спілкувався з Володимиром Путіним, який був надзвичайно обурений президентом Зеленським через атаку на міст, що з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. Трамп заявив, що розуміє почуття Путіна щодо цього, — розповів журналіст.

Водночас американський лідер у розмові з кореспондентом запевнив, що без консультацій з українським президентом Володимиром Зеленським не буде ухвалено жодних рішень щодо війни в Україні

Я не прийму жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без консультацій із Зеленським, — запевнив глава Білого дому.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін після тристоронніх переговорів із Сі Цзіньпіном та Трампом заявив, що відповідні дії РФ на атаки по Кримському мосту «будуть набагато болючішими». Глава країни-агресора додав, що незаконно збудований міст через Керченську протоку давно був «виключно мирним обʼєктом, яким не транспортували нафтопродукти та боєприпаси».

Путін зазначив, що нібито обговорював з Радою безпеки Росії питання часткового перемирʼяв ударах, але «тепер їх вже точно не буде».

Нагадаємо, Кримський міст був атакований 16 листопада та в ніч на 17 листопада. В результаті він зазнав значних пошкоджень. У ніч на 19 листопада об'єкт зазнав ще одного удару.

У Міністерстві оборони України заявили, що Кримський міст більше не працює як транспортна артерія РФ — автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер.

Джерело: NBC News