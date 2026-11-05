Меланія Трамп написала листи Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Фото:

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Ракурс

Перша леді США Меланія Трамп в Білому домі зустрілася з представниками України та РФ.

Зустріч з українськими та російськими представниками стосується проведеної гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Україну представили голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія та уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Від РФ були присутні директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та російський омбудсмен Яна Лантратова. Про це пише «Суспільне».

Лубінець вручив Меланії орден Княгині Ольги І ступеню. А росіянин Дмітрієв передав дитячий малюнок з написом «Я люблю Меланію».

Джурина американського президента поінформувала, що написала листи президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну. Їх мають передати українські високопосадовці.

У своїй промові Меланія Трамп заявила, що розпочала роботу над гуманітарною місією в Олешках у вересні. Вона сподівається, що ця місія буде «початком» для процесу припинення вогню у війні РФ та України.

Ми обрали гуманізм на перевагу війні. Життя невинних людей мають переважити розбрат війни. Я сподіваюся, що Олешки надихатимуть на мир. Ми можемо створити щось сильніше, ніж тимчасове перемир’я. Ми бачимо Олешки як іскру у світі темряви. Від неї запалає полум’я миру, яке побачить цілий світ, — розповіла вона.

Нагадаємо, 4 листопада президент України Володимир Зеленський відзначив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Дружину американського президента відзначили за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Росією територій України.

Джерело: «Суспільне»