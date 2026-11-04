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Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Фото:

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня

4 лис 2026, 11:56
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Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Дружину американського президента відзначили за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Росією територій України. Відповідний указ Зеленський вже підписав.

Як відомо, перша леді США Меланія Трамп посприяла гуманітарній місії в Олешках Херсонської області та домоглася перемир’я в цьому районі для проведення евакуації жителів міста. З Олешок було вивезено майже 800 людей. Режим тиші в районі Олешок діяв із 27 жовтня до 1 листопада.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп особисто організує зустріч у Білому домі між представниками Росії та України. У четвер, 5 листопада, вона виступить з промовою щодо перемир’я у тимчасово окупованих Олешках.

Джерело: Ракурс


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