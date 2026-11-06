https://racurs.ua/ua/n217269-zelenskyy-dopustyv-mojlyvist-provedennya-ukrayinskyh-vyboriv-v-onlayn-formati.html

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Проведення онлайн-виборів в Україні під час війни не виключає президент Володимир Зеленський.

Питання проведення виборів в Україні порушують президент США Дональд Трамп, а також глава РФ Володимир Путін. Однак у ході війни складно організувати голосування через безпекові та технічні перешкоди. Наразі майже 9 млн українців перебувають за кордоном, а декілька мільйонів мешкають на окупованих територіях. Велика частина військових перебувають на передовій. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ZDF Magazin Royale.

Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Можливо, це здійсненно, але тоді парламент має шукати й знаходити рішення", — розповів він.

При цьому Зеленський вважає, що проведення виборів під час війни може спричинити розкол у суспільстві.

Також президент зазначив, що пропонував США домовитися з Росією про зимове припинення вогню. Бо це дозволило б забезпечити людей електроенергією та водою, а також створити умови для проведення голосування.

Нагадаємо, у жовтні Російська Федерація відхилила пропозицію українського президента Володимира Зеленського на забезпечення перемир’я протягом 60 днів заради проведення виборів в Україні. У Москві заявили, що не хочуть перемир’я, і що їм начебто потрібен лише довгостроковий мир.

Джерело: ZDF Magazin Royale