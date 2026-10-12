У Росії відхилили пропозицію перемир'я на 60 днів для проведення виборів в Україні. Фото:

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Країна-агресор РФ відхилила пропозицію українського президента Володимира Зеленського на забезпечення перемир’я протягом 60 днів заради проведення виборів в Україні.

У Москві заявили, що не хочуть перемир’я, і що їм начебто потрібен лише довгостроковий мир. Російський диктатор Володимир Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день проведення виборів. Про це заявив спікер президента Росії Дмитро Пєсков, передає російська пропаганда.

У Кремлі неодноразово заявляли — і президент Путін, і на інших рівнях: ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе, — зазначив він.

Також Пєсков додав, що тривають контакти щодо енергетичного перемир’я, про яке оголосив президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент Сполучені Штатів Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента, «який зможе укласти угоду» з Росією. Український глава держави Володимир Зеленський відповів, що проведе вибори, якщо США змусять РФ погодитися на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

А 11 жовтня Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я». Американський лідер наголосив, що Україна та Росія нібито погодилися на припинення ударів. Зеленський назвав цю заяву «новиною». Однак додав, що українська сторона готова до такого кроку, якщо його реально виконає й російська сторона.