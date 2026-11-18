Володимир Путін заявив про «значну вигоду» від зустрічі з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном у Китаї. Фото:

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Російський диктатор Володимир Путін перебуває з робочим візитом у КНР.

Напередодні, 18 листопада, глава РФ провів двосторонні переговори із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі диктатор заявив, що зовнішньополітичне партнерство між москвою та Пекіном «стабільно й позитивно розвивається на міжнародній арені». Про це повідомила агенція Reuters.

Завтра, 19 листопада, має відбутися тристороння зустріч з президентом США Дональдом Трампом з Путіним та Сі. Глава Кремля вже заявив, що очікує «значної потенційної вигоди» від цієї зустрічі.

За його словами, світова економіка стає дедалі більш фрагментованою, а військово-політичні ризики зростають. І за таких умов, як заявив Путін, країнам необхідно розвивати партнерство, а не ізолюватися одна від одної. Диктатор наголосив, що саміт АТЕС створює можливості для конструктивного обміну думками між світовими лідерами.

Тому я очікую значної потенційної вигоди від майбутньої тристоронньої зустрічі лідерів Росії, Китаю та Сполучених Штатів, яка запланована на полях саміту АТЕС, — зазначив він.

Нагадаємо, в Шеньчжені 19 листопада глава КНР Сі Цзіньпін проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом.

The Wall Street Journal інформувало, що Путін хоче використати тристоронню зустріч, щоб обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах і без участі президента України Володимира Зеленського та лідерів країн Європи.

Джерело: Reuters