Удар по Кримському мосту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217508-krymskyy-mist-bilshe-ne-pracuie-yak-transportna-arteriya-minoborony.html

Ракурс

Кримський міст більше не працює як транспортна артерія РФ — автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Менше маршрутів — більше навантаження на логістику російських військ на запорізькому та херсонському напрямках, — зазначили у відомстві.

Я хочу, щоб російська федерація отримала чіткий сигнал. На кожен удар по нашій території ми відповідатимемо вдвічі, втричі сильніше. Це наше право на захист, — наголошує міністр оборони Євгеній Хмара.

Кримський міст був атакований 16 листопада та в ніч на 17 листопада. В результаті він зазнав значних пошкоджень. Президент України Володимир Зеленський згодом на своїх сторінках у соцмережах розкрив деталі операції щодо Кримського мосту. За його словами, вона мала сім етапів, які реалізовувались кілька тижнів.