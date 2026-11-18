Частина споживачів Сумщини лишилася без електроенергії

https://racurs.ua/ua/n217507-chastyna-sumschyny-bez-svitla-cherez-avariyne-rozvantajennya-elektromerej-oblenergo.html

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Частина споживачів Сумської області залишається без електропостачання через аварійне розвантаження електричних мереж. Також діють графіки погодинного відключення.

Про це сьогодні, 18 листопада, ввечері повідомила прес-служба АТ «Сумиобленерго».

Причиною вимушених обмежень є пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок ворожих обстрілів. Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру негативно впливають на роботу обладнання, спричиняють порушення нормальних режимів роботи мереж та потребують оперативного реагування енергетиків, — наголошують у компанії.

Зазначається, що здійснюються роботи зі стабілізації ситуації та відновлення електропостачання знеструмлених споживачів.

Аварійне розвантаження — це режим роботи об'єднаної енергетичної системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи енергосистеми.