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Наслідки російського удару по підстанції в Одесі, фото: ДТЕК
Що залишилось від підстанції — ДТЕК показав наслідки російського удару (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217503-scho-zalyshylos-vid-pidstanciyi-dtek-pokazav-naslidky-rosiyskogo-udaru-video.htmlРакурс
Відео, котре показує наслідки російського удару по підстанції в Одесі, опублікувала прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що енергетики вже розбирають завали й перевіряють, яке обладнання ще можна врятувати. Проте роботи дуже багато.
Водночас російські загарбники знову атакували обʼєкти енергетики на півдні Одещини.
Про це сьогодні, 18 листопада, у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області. Постраждалих, на щастя, немає, — розповів він.
Наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють на відновленням.