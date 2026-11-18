Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни знову атакували об’єкти «Нафтогазу», фото: NaftogazUA
Росіяни вдарили по об'єктах «Нафтогазу» на Полтавщині та Дніпропетровщиніhttps://racurs.ua/ua/n217502-rosiyany-vdaryly-po-obiektah-naftogazu-na-poltavschyni-ta-dnipropetrovschyni.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ударів по об'єктах «Групи Нафтогаз» у Дніпропетровській і Полтавській областях.
Про це сьогодні, 18 листопада, повідомила прес-служба «Нафтогазу».
Наразі фахівці оцінюють наслідки обстрілу, що ускладнюється ризиками повторних ударів.
Виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко зазначив, що інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі компанії зростає:
Практично щодня ворог б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими. Наразі ми оцінюємо масштаби руйнувань. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими.