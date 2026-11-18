Росіяни знову атакували об’єкти «Нафтогазу», фото: NaftogazUA

https://racurs.ua/ua/n217502-rosiyany-vdaryly-po-obiektah-naftogazu-na-poltavschyni-ta-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ударів по об'єктах «Групи Нафтогаз» у Дніпропетровській і Полтавській областях.

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Наразі фахівці оцінюють наслідки обстрілу, що ускладнюється ризиками повторних ударів.

Виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко зазначив, що інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі компанії зростає: