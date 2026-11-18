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Сили оборони ліквідували важливі цілі у РФ, фото: Генштаб ЗСУ
Уражено Ільський і Афіпський НПЗ на Кубані — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n217501-urajeno-ilskyy-i-afipskyy-npz-na-kubani-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 17 листопада, та в ніч на сьогодні, 18 листопада вразили важливі цілі у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що з повітря були атакувані Ільський та Афіпський НПЗ — двох ключових постачальників пального на півдні РФ:
- в районі Ільського НПЗ зафіксовано вибухи та задимлення. Уражено резервуари. Ільський НПЗ здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб армії агресора;
- на Афіпському НПЗ уражено установку переробки нафти. Річні потужності цього заводу становлять 6,25 млн тонн нафти — понад 2% усієї нафтопереробки Росії.
Разом ці два заводи здатні переробляти близько 13 млн тонн нафти на рік. Розташовані на півдні, вони мають найкоротший шлях постачання пального до російських угруповань на фронті. Тому кожна пожежа на них — це менше дизелю й бензину для армії рф і менше нафторублів, за які російський агресор купує ракети та шахеди, — наголошують у Генштабі.